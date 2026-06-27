Перевод в Армия+ без бумажной волокиты: Минобороны запустило тестирование новой услуги для военнослужащих
Минобороны и Генштаб ВСУ начинают тестирование нового механизма перевода военнослужащих через приложение Армия+ в рамках одного армейского корпуса. Цель инициативы – — упростить процедуру для военнослужащих и в то же время сохранить боеспособность подразделений.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
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Что известно о тестировании нового механизма для военнослужащих?
По словам Федорова, на первом этапе пилотный проект будет действовать в рамках 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ. Военнослужащие смогут подавать рапорты через приложение Армия+ для перевода между частями, входящими в состав или находящимися в оперативном подчинении соответствующего корпуса.
Подать заявку смогут военнослужащие рядового и сержантского состава, проходящие службу в указанных корпусах, не занимающие офицерских должностей и не находящиеся в статусе СЗЧ. Весь процесс будет проходить в цифровом формате.
Через приложение военные смогут подать рапорт с электронной подписью, отслеживать статус его рассмотрения и получать окончательное решение вместе с пояснениями.
В Минобороны отмечают, что новый механизм предусматривает четкие ограничения: переводы возможны только в пределах одного оперативного корпуса, с установленными сроками рассмотрения и ежемесячными лимитами на количество таких решений. Это должно позволить сохранить стабильность подразделений в боевых условиях.
Пилотный этап продлится до 24 сентября. После завершения тестирования и анализа результатов систему планируют масштабировать на другие подразделения Вооружённых сил Украины.
Также Федоров напомнил, что для военнослужащих работает служба поддержки в приложении Армия+ и бесплатная горячая линия Минобороны по номеру 1519 для консультаций по условиям перевода.
Напомним, в Украине с 15 июня 2026 года начали действовать новые мотивационные контракты для военнослужащих Сил обороны, которые предусматривают четкие сроки службы, систему выплат и гарантированное право на отсрочку после завершения контракта. Уровень денежного обеспечения теперь зависит от типа службы, специальности и интенсивности участия в боевых заданиях. Предусмотрено три основных типа контрактов: пехотно-штурмовой, боевой и базовый.
- Пехотно-штурмовой контракт рассчитан преимущественно на гражданских лиц и действующих военнослужащих, служащих в штурмовых подразделениях, и предусматривает самые высокие выплаты – в среднем от 300 до 460 тысяч гривен в месяц с дополнительными боевыми надбавками за участие в различных видах операций.
- Боевой контракт действует в течение 24 месяцев и предназначен для пилотов БПЛА, операторов роботизированных комплексов, специалистов РЭБ и артиллеристов. Размер выплат здесь колеблется от 30 до 120 тысяч гривен в месяц в зависимости от близости к линии фронта и характера задач.
- Базовый контракт также рассчитан на 24 месяца и охватывает военнослужащих тыловых и вспомогательных специальностей – делопроизводителей, бухгалтеров, поваров и других специалистов. Они получают не менее 30 тысяч гривен в месяц, но в случае привлечения к боевым действиям выплаты могут вырасти до уровня боевого контракта.