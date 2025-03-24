Специфическая тема, – начальник рекрутинга К-2 назвал нюансы перевода военных между частями

Военнослужащие в боевых подразделениях имеют возможность перевестись в другое подразделение по собственному желанию. Однако для этого нужно не только приложение Армия+.

Начальник рекрутинга 20 ОПБС К-2 Ярослав Калинин рассказал 24 Каналу, что военные должны контактировать со своими командирами. Военные же определенных категорий могут быть полезными в рекрутинговом центре, куда могут присоединиться.

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Нюансы перевода между воинскими частями

По словам начальника рекрутинга, перевод военных имеет несколько факторов.

Поэтому перевод – не так болезненная, как специфическая тема,

– подчеркнул он.

Одним из таких факторов является вид подразделения, в котором находится военнослужащий. Если это боевое подразделение – на перевод нужно разрешение командира. Просто написать рапорт или сделать это в приложении Армия+ не удастся.

Мы всегда советуем общаться со своими командирами, чтобы избежать определенных проблем. Командиры – это живые люди, которые идут на встречу,

– отметил Калинин.

Начальник рекрутинга добавил, что военнослужащие, которые находятся в тыловом подразделении, или из категории ограниченно годных могут присоединиться к рекрутинговому центру.

Напомним, что в Украине упростили механизм перевода между воинскими частями для военнослужащих по собственному желанию. Кроме согласования командира воинской части нужен определенный перечень документов и заключение военно-врачебной комиссии.