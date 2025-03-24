Начальник рекрутингу 20 ОПБС К-2 Ярослав Калінін розповів 24 Каналу, що військові повинні контактувати зі своїми командирами. Військові ж певних категорій можуть бути корисними у рекрутинговому центру, куди можуть приєднатись.

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Нюанси переведення між військовими частинами

За словами начальника рекрутингу, переведення військових має кілька факторів.

Тому переведення – не так болюча, як специфічна тема,

– наголосив він.

Одним із таких факторів є вид підрозділу, в якому перебуває військовослужбовець. Якщо це бойовий підрозділ – на переведення потрібен дозвіл командира. Просто написати рапорт чи зробити це у застосунку Армія+ не вдасться.

Ми завжди радимо спілкуватись зі своїми командирами, щоб уникнути певних проблем. Командири – це живі люди, які йдуть на зустріч,

– зазначив Калінін.

Начальник рекрутингу додав, що військовослужбовці, які перебувають в тиловому підрозділі, або з категорії обмежено придатних можуть приєднатись до рекрутингового центру.

Нагадаймо, що в Україні спростили механізм переведення між військовими частинами для військовослужбовців за власним бажанням. Крім погодження командира військової частини потрібний певний перелік документів та висновок військово-лікарської комісії.