Устранить или держать у власти: как Китай воспринимает Путина после "переворота" Пригожина

Китай считает, что своим мятежом Евгений Пригожин показал слабость российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на все, Пекин выступает за то, чтобы оставить у власти бункерного деда.

Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный и политический деятель из США, депутат Окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, Китай опасается, что преемник Путина будет придерживаться прозападной политики и будет недружественным к КНР.

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Прозападный и недружественный к Китаю

Рашкин отметил, что Китай пугает неопределенность в отношениях с Россией. Если путинский режим будет свергнут, то к власти придет новый человек. Скорее всего, новый лидер захочет избавиться от санкций, поэтому будет придерживаться прозападной политики.

Китаю не нравится неопределенность. Как говорят аналитики, следующий у власти в России будет более дружественным к Западу, потому что нужно будет развивать экономику, избавляться от санкций,

– сказал он.

Политический деятель подчеркнул, что дружественный к Западу будет означать недружественный к Китаю. Поэтому Пекин хочет, чтобы Путин оставался у власти, чтобы преемник не был "хуже" для них.

Рашкин о позиции Китая: смотрите видео

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