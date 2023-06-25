Пригожин устроил мятеж из-за земли: Кадыров решил объяснить неудачный переворот в России
Кремлевский прихвостень Рамзан Кадыров рассказал о мотивации Евгения Пригожина. Также он похвастался тем, как "отговаривал" главаря наемников и пригрозил боевикам ЧВК "Вагнера", когда уже все кончилось.
Рамзан Кадыров снова отреагировал на попытку Евгения Пригожина устроить мятеж в России. Так называемый "глава Чечни" в очередной раз это сделал в своих соцсетях, передает 24 Канал.
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Что сказал Кадыров о Пригожине
Приспешник Владимира Путина попытался объяснить мотивацию предводителя наемников. Он заявил, что якобы отговаривал Пригожина от бизнес-амбиций и их смешения с государственными делами.
По его словам, в Пригожине все это время "возрастала злость" из-за ряда неудачных сделок в предпринимательстве. Особенно руководителя ЧВК "Вагнера" оскорбил отказ властей Санкт-Петербурга предоставить желаемый земельный участок его дочери. Речь может о Полине Пригожиной.
Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и вовлечь в конфликт большое количество людей.
– написал он.
Кадыров также посетовал, что не всем можно верить. Для него вроде бы стало откровением, что "настоящие патриоты до мозга костей" ради личных амбиций и выгоды могут наплевать на Россию. Также "глава Чечни" призвал наемников Пригожина трезво принимать решения и пригрозил им жестким подавлением и уничтожением в случае второй попытки переворота.
Какие последствия будет иметь неудачный мятеж Пригожина
- Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила о падении морального духа окупантов. По ее словам, в день попытки переворота в России на территории Украины снизилось количество обстрелов со стороны захватчиков.
- Европейские дипломаты полагают, что мятеж Пригожина нанес серьезный удар по стабильности диктаторского режима Путина. А американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес уверен, что отношения между президентом страны-агрессорки и предводителем наемников уже ухудшились.
- Свое мнение высказали и аналитики Института изучения войны. Они предположили, что события, которые произошли 23 и 24 июня в России, нанесут ущерб не только путинской власти, но и российским оккупантам в Украине.