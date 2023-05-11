Кто может совершить переворот в России: Мусиенко оценил шансы Пригожина против Путина
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин угрожал, что выведет собственные подразделения из Бахмутского направления. Если это действительно произойдет, то ставки поднимутся очень высоко.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, это будет очень серьезный шаг, а фактически – невыполнение приказа. Ведь вагнеровцы все равно подчиняются российскому военному командованию.
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Конечно, оккупанты не смогут их судить, ведь это нерегулярные военные формирования. Однако Кремль вполне может издать приказ о роспуске "Вагнера". Или там просто возьмут и ликвидируют Пригожина.
Может ли Пригожин пойти против Путина
Как отметил Мусиенко, популярность Пригожина среди "ура-патриотов" в России растет. Поэтому не стоит исключать сценарий, по которому тот выведет не только вагнеровцев, но и другие подразделения.
Это напоминает, как Путин говорил украинским военным, чтобы они брали власть в свои руки. Не рой яму другому. С этим сейчас может столкнуться Путин. Когда военные и силовики отстранят его от должности,
– отметил Мусиенко.
Конечно, Пригожин очень рискует, если выполнит это обещание. Однако у него точно есть покровители среди силовиков, заинтересованных в сценарии, чтобы сместить Путина. Им нужно, чтобы кто-то вел оппозиционную деятельность против диктатора и набирал на свою сторону людей, утративших веру в него.
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Для того чтобы провести возможный переворот, им нужна фигура, которая не просто выйдет и заменит Путина. Нужно кого-то пассионарного и жестокого, что нравится российскому обществу. Поэтому они ориентируются на Пригожина, который может захватить власть в будущем.
– считает Мусиенко.
Последние заявления Пригожина: кратко
- Российский оккупант Евгений Пригожин в последнее время вкидывает в информационное пространство огромное количество одиозных заявлений. Это типичное для него поведение.
- На 9 мая Пригожин записал очередное видео, где якобы подколол Путина. Он задал риторический вопрос о "дедушке-м*даке".
- Ранее Пригожин жаловался на якобы нехватку боеприпасов для вагнеровцев. Там даже были угрозы, что его подразделения выйдут из Бахмутского направления 10 мая. И это отчасти сбылось. ВСУ успешно выбили оккупантов на отдельных участках Бахмута на расстояние до 2 км.