Армия Пригожина увеличивается: смогут ли вагнеровцы дойти до Москвы

Ночью 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил войну российскому Минобороны. Мол, вражеская армия нанесла удар по тыловым позициям, в результате чего погибло много вагнеровцев. Пригожин вместе со своим войском начал движение в сторону Москвы и у него есть все шансы уже завтра утром быть там.

Об этом 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, будет ли Россия снимать войска с фронта и перебрасывать их для усиления охраны своих областей.

Смотрите также Военный переворот или пиар-акция Пригожина: происходящее в России

Когда Пригожин будет в Москве

Пригожин начал свое движение вместе с 25 тысячами личного состава и несколькими единицами бронированной техники. Этого недостаточно для захвата российской столицы, отметил Коваленко. Но уже сейчас к вагнеровцам присоединяются российские силовики. В частности, в Воронежской области на сторону повстанцев перешли 180 военных.

Мы наблюдаем за тем, как всеобщая армия Пригожина увеличивается. Поэтому в этих условиях говорить, что у них не хватает ресурса, потому что российская армия более монолитна – нет. Они присоединяются к Пригожину. То есть он становится более весомым элементом в этой игре чем Шойгу и Герасимов,

– отметил военно-политический обозреватель.

При таком состоянии российских силовых структур и их подразделений у вагенровцев есть реальный шанс дойти до Москвы. Но там будет сопротивление.

"Я не удивлюсь, что завтра к утру они уже будут в Москве", – предположил дальнейшие события Коваленко.

Александр Коваленко о событиях в России: смотреть видео

Кто стоит за Пригожиным

Интересно, что указанных 180 военных в Воронежской области достаточно было бы, чтобы контролировать дорогу и не дать продвинуться наемникам. Впрочем, это не было сделано. Так же и в Ростовской области, где был объявлен план "Крепость" и должен был остановить вагнеровцев. Поэтому Александр Коваленко предполагает, что за Евгением Пригожиным стоят некоторые влиятельные российские чиновники.

"То, что сейчас происходит – конфронтация элит. Пригожин действует не сам, он не является независимой фигурой. Он имеет поддержку в силовых структурах, таких как Минобороны и ФСБ. И именно поэтому его пропускает полиция. ФСБ – одна из групп влияния. Есть группы, которые поддерживают Пригожина и не поддерживают", – добавил он.

Снимет ли Россия войска с фронта

Путину недостаточно силовиков, чтобы прекратить восстание Пригожина. Российский ресурс сосредоточен на фронте. Если бункерный руководитель со своими соратниками решат отвести часть из них, то не факт, что те сохранили приверженность Шойгу и Герасимову и не перейдут на сторону Пригожина.

"Но вопрос с Ростовской областью им нужно решать. Для этого нужно частично отводить российские подразделения из Донбасса и Луганщины. А они там не имеют достаточного ресурса, чтобы удерживать оборону – у них фланги возле Бахмута продолжают сыпаться. На Луганщине имитировали наступательные действия – не хватило ресурса. Донецкая и Луганские области будут ослаблены такими действиями", – объяснил Александр Коваленко.

Пригожин идет на Москву: основные новости