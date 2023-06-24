Про це 24 Каналу відзначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чи буде Росія знімати війська з фронту і перекидати їх для посилення охорони своїх областей.

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Коли Пригожин буде у Москві

Пригожин розпочав свій рух разом з 25 тисячами особового складу та декількома одиницями броньованої техніки. Цього недостатньо для захоплення російської столиці, відзначив Коваленко. Але вже зараз до вагнерівців доєднуються російські силовики. Зокрема, у Воронежській області на бік повстанців перейшло 180 військових.

Ми спостерігаємо за тим, як загальна армія Пригожина збільшується. Тому за цих умов говорити, що у них не вистачає ресурсу, бо російська армія більш монолітна – ні. Вони приєднуються до Пригожина. Тобто він стає більш вагомим елементом у цій гри ніж Шойгу і Герасимов,

– відзначив військово-політичний оглядач.

За такого стану російських силових структур та їхніх підрозділів, у вагенрівців є реальний шанс дійти до Москви. Але там буде спротив.

"Я не здивуюся, що завтра до ранку вони вже будуть у Москві", – припустив подальші події Коваленко.

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Хто стоїть за Пригожиним

Цікаво, що зазначених 180 військових у Воронезькій області достатньо було б, аби контролювати дорогу і не дати просунутися найманцям. Утім, цього не було зроблено. Так само і в Ростовській області, де було оголошено план "Фортеця" і який мав зупинити вагнерівців. Тому Олександр Коваленко припускає, що за Євгєнієм Пригожиним стоять певні впливові російські посадовці.

"Те, що зараз відбувається – конфронтація еліт. Пригожин діє не сам, він не є незалежною фігурою. Він має підтримку в силових структурах, таких як Міноборони та ФСБ. І саме через це його пропускає поліція. ФСБ – одна з груп впливу. Є групи, які підтримують Пригожина і які не підтримують", – додав він.

Чи зніме Росія війська з фронту

Тож, Путіну недостатньо силовиків, щоб припинити повстання Пригожина. Російський ресурс зосереджений на фронті. Якщо бункерний очільник зі своїми посіпаками вирішать відвести частину з них, то не факт. Що ті зберегли прихильність до Шойгу та Герасимова і не перейдуть на бік Пригожина.

"Але питання з Ростовською областю їм треба вирішувати. Для цього треба частково відводити російські підрозділи з Донеччини та Луганщини. А вони там не мають достатнього ресурсу, щоб утримувати оборону – у них фланги біля Бахмута продовжують сипатися. На Луганщині зімітували наступальні дії – не вистачило ресурсу. Донецька та Луганські області будуть послаблені такими діями", – пояснив Олександр Коваленко.

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