Во время мятежа Пригожина враг пытался перекинуть войска с Востока в московский регион
Во время мятежа Пригожина Кремлю пришлось быстро перебрасывать войска с Востока. Их наспех начали перенаправлять в московский регион.
В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как события в России отразились на фронте. Об этом пишет 24 Канал.
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Что происходило на Востоке во время мятежа в России
По словам Маляр, во время активизации событий политического кризиса в России враги собирали войска с Востока и пытались переместить их в московский регион. Однако теперь все эти войска возвращаются.
Из-за того, что эти события быстро исчерпали себя, они возвращают войска на Восток,
– сказала Маляр.
Оккупанты увеличили количество обстрелов по Украине
Замминистра добавила, что на прошлой неделе россияне увеличили количество обстрелов по Украине. В частности, на Востоке позапрошлой недели оккупанты совершили 5 800 обстрелов, а за прошедшую почти 6 500.
Количество потраченных боеприпасов врагом также увеличилось – если на прошлой неделе россияне использовали в войне против Украины на Востоке 277 тысяч боеприпасов, то на прошлой уже 315 тысяч. Если сложить Юг и Восток, то будет более 10 тысяч обстрелов в неделю – фактически это круглосуточные, ежеминутные обстрелы.
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Во время мятежа Пригожина россияне пытались атаковать в районе Бахмута.
- Так называемое "восстание" в России длилось менее суток. Все это время сражения продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта.
- В Институте изучения войны отметили, что во время мятежа россияне совершили значительное количество безрезультатных попыток наземных атак у Бахмута и их было даже больше, чем обычно. Однако это не помешало украинским войскам продолжать контрнаступление на 3 участках фронта.
- Российские пропагандисты в это время пытались играть на опережение, списывая все потенциальные поражения вооруженных сил России в мятеж Пригожина.