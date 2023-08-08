Готовятся к военному вмешательству: хунта в Нигере закрыла воздушное пространство страны

Захватившая власть в Нигере Хунта закрыла воздушное пространство страны. Она дала понять, что не собирается возвращать власть законному президенту.

Хунта закрыла воздушное пространство страны, ссылаясь на угрозу военного вмешательства со стороны западноафриканского регионального блока.

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В ближайшие дни в Нигере будут решающими

26 июля в Нигере случился госпереворот – военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции демократического президента Нигера Мохаммеда Базума и взяли его в заложники, объявив "нового лидера". Страны Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) провели саммит и договорились ввести войска в Нигер, если там не вернут власть президенту Мохаммеду Базуму.

Незадолго до истечения срока действия ультиматума хунта Нигеру закрыла воздушное пространство страны и предупредила, что любая попытка войти встретит "энергичный и немедленный ответ", а "любое привлеченное государство будет считаться воюющим".

В понедельник хунта назначила бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейне новым премьер-министром, а Хабибу Ассумана – новым командующим президентской гвардией.

Делегация ЭКОВАС пыталась провести с хунтой переговоры, но тщетно. Однако теперь последние призывают делегацию вернуться и обсудить все.

Представительница США приехала в Нигер: ей отказали во встрече с президентом

Блок из 15 стран снова соберется на саммите в четверг 10 августа. Источник, близкий к ЭКОВАС, сказал, что на данном этапе не предполагается немедленное военное вмешательство, добавив, что путь к диалогу остается открытым.

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в столицу Нигера Ниамей и встретилась с командирами хунты. Они отказали ей как во встрече с самопровозглашенным "лидером" (генералом Абдурахаманом Чиани), так и с настоящим президентом Мохамедом Базумом, который сейчас находится в плену.

Нуланд назвала командиров "невосприимчивыми к США" и призвала вернуть в страну конституционный строй. Она добавила, что Штаты помогут стране в случае, если власть вернется к действующему президенту, однако те "не приняли предложение". Также Нуланд сообщила, что предостерегла хунту от ввода ЧВК "Вагнера".