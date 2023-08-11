Россия экспортирует хаос: как переворот в Нигере может повлиять на Украину

События в Нигере, где к власти пришла хунта, отстранив демократически избранного президента Мохамеда Базума, только на первый взгляд кажутся далекими от Украины. На самом деле, процессы, которые начинаются на Африканском континенте, могут повлиять на ход войны в нашей стране.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах, отметив, что Кремль раньше также неоднократно вмешивался во внутренние дела стран Африки – Ливии, Судана, Буркина-Фасо, Мали, Чада и других.

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"Вагнер" – внешняя российская армия

Сейчас в мире борются две модели мироустройства – западная, демократическая, стабильная и "русский мир", который экспортирует хаос, мятежи, войну.

"Вагнер" – это уже не ЧВК. Это – внешняя российская армия. И это нужно осознать,

– заметил эксперт по украинско-арабским отношениям.

Также он подчеркнул, что события в Нигере оказывают влияние и на Украину, причем гораздо большее, чем может казаться.

"Представьте, что Путину удается удерживать под контролем Нигер. И Франция теряет из африканской страны поставки урана, обеспечивающего работу АЭС. Вряд ли тогда Париж будет беспокоиться из-за войны в Украине. Ведь Франция будет беспокоиться из-за необходимости поиска альтернативы урана из Нигера", – подчеркнул главный редактор портала "Украина по-арабски".

А поскольку Франция обеспечивает 70% потребности в электроэнергии Евросоюза, то после перебоев со снабжением урана она, вероятно, не сможет выполнить свои обязательства. В таком случае Евросоюз будет занят решением этой проблемы, а не заботами об Украине.

И это отвлекает не только европейские страны, но и европейское общество от войны в Украине.

Как ситуация в Нигере может повлиять на войну в Украине: смотрите видео

Россия может получить нового союзника

Кроме того, в мире есть страны, которые не были сторонниками Украины, однако стали политическими союзниками. Например, Саудовская Аравия, где недавно состоялся саммит по ситуации в Украине.

Она, как лидер в мусульманском мире, будет заниматься проблемами Нигера, где подавляющее большинство жителей исповедует ислам. И это отвлечет внимание Саудовской Аравии от Украины.

Но самое важное то, что Владимир Путин может получить Нигер в свои союзники. Сейчас у России есть 2 официальных союзника – Беларусь и Иран. А если мятежники в Нигере останутся при власти, а Россия передаст им вооружение, тогда у Москвы может появиться поддержка еще и Нигера, который, возможно, будет голосовать в ООН против Украины, – предположил Мохаммад Фараджаллах.

В таком случае Путин получит больше рычагов, чтобы переформатировать мировой порядок, как он мечтает.

Что происходит в Нигере