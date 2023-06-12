Счастливого деда в психушку, – оппозиционер потролил Путина и назвал условие устранения
Диктатору Владимиру Путину пока удается удерживать власть в России. Однако есть одно условие, после которого там действительно может начаться переворот. И все в руках ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. По его словам, переворот в России и отстранение Владимира Путина от власти действительно может случиться.
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При каких условиях возможен переворот в России
Как подчеркнул Пьяных, контрнаступление ВСУ способен серьезно ослабить позиции Владимира Путина в России. Серьезные поражения российской армии спровоцируют недоверие к диктатору. Его положение может оказаться катастрофическим.
Я думаю, что мощное поражение на фронте – освобождение Крыма или просто вход ВСУ на территорию полуострова, когда корабли Черноморского флота будут утоплены, а базы будут гореть… Это повлияет на положение Путина. В такой ситуации настанет момент, когда счастливого деда отправят в психушку,
– заметил Пьяных.
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Уже сейчас российская элита понимает, что война фактически проиграна. Но они, вероятно, не собираются устранять Путина. Им чрезвычайно важно сохранить власть и возможность и дальше воровать деньги.
Также, как считает Пьяных, произвести внутренний переворот в России довольно сложно. Фактически это может сделать Федеральная служба охраны, защищающая диктатора. Однако в каждой структуре у России есть свои "смотрящие", которые следят за тем, чтобы никто не выходил из-под контроля.
Возможен ли переворот в России: коротко
- Как ранее отмечал глава украинской разведки Кирилл Буданов, обычные россияне могут выйти на массовые протесты только в случае военного поражения. Об этом свидетельствует история и Российской империи, и сегодняшней России.
- Впрочем, сейчас у России есть определенные разногласия между военной, политической и бизнес-элитой. Касаются они темы войны против Украины.
- На фоне этого российские оккупанты все равно продолжают массово погибать в Украине. По состоянию на 12 июня украинские военные уничтожили 216 180 захватчиков, а также 3931 вражеский танк, 7635 боевых бронированных машин, 3746 артиллерийских систем, 601 РСЗО и т.д.