Пригожин объявил "поход на Кремль": украинцы со скоростью света отреагировали мемами

Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что российские военные якобы ударили по вагнеровцам. Это произошло по приказу Сергея Шойгу. "Повар Путина" начал угрожать Кремлю. Украинцы оперативно отреагировали на происходящее.

Пригожин заявил, что Шойгу скрылся из Ростова. В то же время "повар Путина" подчеркнул, что "это ж*вотное остановим". Вроде бы 25 тысяч вагнеровцев идут "разбираться".

Обратите внимание У Путина впервые отреагировали на ситуацию вокруг Пригожина и Минобороны

В Москве – паника. Сообщают, что там был введен план "Фортеця". Украинцы уже остроумно отреагировали на события. 24 канал собрал самые свежие мемы.

Мемы о конфликте Пригожина и Кремля

Надеемся, контент по "противостоянию" подтянется уже в ближайшее время. А сейчас смотрим в завтра с интересом.



Неожиданные сюжетные повороты / Скриншот из сети





Неожиданное кино для вечера пятницы / Скриншот из сети

К слову, шутки о кино могут быть не такими уж шутками. Пригожин визжит, что российские военные нанесли ракетные удары по вагнеровцам . В сети даже опубликовали видео. В то же время в InformNapalm уже заявили, что кадры напоминают постанову. Очевидно, что Пригожин решил сделать следующий ход в борьбе за власть.

Но муд вечера – не только фильм, но и балет.

Этот день настал:

И, конечно, не забываем о классике.

Похоже, ночь в России будет "горяченькой". Ждем новостей. Ведь: