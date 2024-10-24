Могут ли убить Путина во время "дворцового переворота"

В последнее время любые бунты или протесты в России были жестоко подавлены силовиками Владимира Путина. Однако из-за "неожиданно" длительной, для Кремля, и не простой войны на территории Украины, вариант "дворцового переворота", однозначно, возможен. Пока неизвестно, пострадает ли во время этого российский диктатор.

Путин чувствует физическую угрозу своей жизни, ведь вокруг него постоянно охрана, он не подпускает к себе непроверенных людей. Бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав рассказал 24 Каналу, что если посмотреть на российскую историю, то механизмов для политических изменений там не существует.

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Переворот в России

Ричард Дирлав заметил, что в России нет ни малейших проявлений демократии. Никакие изменения, по его мнению, там невозможны.

Я бы предположил, что в этих обстоятельствах каждый следующий лидер будет искать что-то, что было бы более жестоким и разрушительным,

– высказался бывший глава британской разведки.

Он также отметил, что за последнее время и Борис Ельцин, и Михаил Горбачев оставили свою власть живыми.

К слову, в The Atlantic пишут о странных методах, которые Владимир Путин использует для защиты своей жизни. Родственники диктатора передвигаются по его резиденциям только на автомобилях, а все гости должны проходить карантин перед встречей с ним. Это отражает маниакальную одержимость Путина безопасностью и желанием контролировать свое окружение.