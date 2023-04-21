Перевозила систему ПВО: в центре Мелитополя перевернулась российская техника

Российским захватчикам в Мелитополе не слишком везет. Так, посреди города в них "не вписалась в поворот" техника.

И все бы ничего, но мэр Мелитополя рассказал, что именно эта техника перевозила вражескую систему ПВО. Интересно, что не везет оккупантам во временно оккупированном городе уже далеко не впервые – туда часто наведывается "хлопок".

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Что произошло у оккупантов в Мелитополе

Полчаса назад (речь идет о 14:30 21 апреля – 24 Канал) вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого – в самом центре пока оккупированного Мелитополя,

– написал Иван Федоров.

Руководитель города не мог не заметить, что с техникой оккупантов в последнее время что-то случается.



В Мелитополе опрокинулась машина с российским ПВО / Фото с телеграма Ивана Федорова

Когда оккупанты наконец-то поймут, что в целом вернули не туда?

– задал риторический вопрос Федоров.

Вражеский вертолет упал в море

В Кирилловке Запорожской области российские оккупанты уже начали курортный сезон. Так, их вертолет 20 апреля упал в Азовское море. Вражеского пилота выбросило на пляж. Вероятно, российский КА-52 утонул.

Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет – и с разгона так приземлился, что и части не соберешь. Да и пилот буквально потерял голову от красоты Азовского побережья,

– отметил Федоров.

Вражеский вертолет упал в море: смотрите видео

По данным очевидцев, из-за туманной погоды пилот не справился с управлением и "самоликвидировался" в 500 метрах от берега Азовского моря. Подробнее об инциденте – читайте здесь.