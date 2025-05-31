Россия активно готовится к перезапуску Запорожской АЭС, что подтверждается как техническими подготовками, так и реальными действиями на местах: новые ЛЭП, модернизация инфраструктуры.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала сказал, что перезапуск Запорожской АЭС – это реальная стратегия России, которая создает серьезные угрозы безопасности.

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Россия готовится перезапустить Запорожскую АЭС

Украинские специалисты заявили, что с технической точки зрения пока нет никаких препятствий для запуска как минимум одного реактора на Запорожской АЭС – при условии, что линии электропередач действительно подключены.

Российские ЛЭП уже проходят через значительное количество точек. Говорится, в частности, о территории Мариупольского и Бердянского районов, а также о направлении до самого Энергодара. Инфраструктура, по всем признакам, уже готова.

30 мая произошло отключение электроэнергии в значительной части северо-запада Мариупольского района. По словам местных жителей, их предупредили, что происходит переключение электроснабжения из Ростовской области на Запорожскую АЭС. Факт обновления оборудования и монтажа ЛЭП также подтверждается.

Говорится о селах, расположенных дальше от поселка Мангуш – это Демьяновка, Стародубовка, Захаровка в Бердянском и Розовском районах, на границе области,

– отметил Петр Андрющенко.

Он уверен: россияне активно работают над запуском Запорожской АЭС. Построение новых ЛЭП, начавшееся еще в декабре 2024 года (тогда все говорили, что это нереально), уже завершено, а сами проекты стали доступными в публичном пространстве. Речь идет о модернизации электроснабжения в Мариуполе – там планируют увеличить мощность минимум вдвое.

"Аналогичная ситуация с Бердянском. К этому процессу также приобщена Херсонская область – ее оккупированная часть", – сказал руководитель Центра изучения оккупации.

Как МАГАТЭ пренебрегает безопасностью на ЗАЭС

На сегодня мощности для питания всего этого региона, кроме как с Запорожской АЭС, просто негде взять. Если бы россияне могли получить необходимую электроэнергию исключительно из Ростова или другой территории России, то уже давно это сделали бы. Но они этого не сделали, зато продолжают инвестировать в подключение именно к ЗАЭС.

Все это доказывает, что Россия не просто готовится, а на практике реализует подключение к ЗАЭС. Это не слухи – это вопрос времени. Стоит вспомнить официальную позицию МАГАТЭ, которая пытается не обвинять Россию открыто, но и не признает подготовку к запуску энергоблоков.

Месяц назад в сети появилась информация, которая получила резонанс: российские военные не просто находятся на территории ЗАЭС, а фактически дислоцируются под самыми ядерными блоками, что является грубым нарушением всех международных норм. Все это – под "наблюдением" МАГАТЭ, которое до сих пор этого не признает. В то же время следует помнить, что значительную часть финансирования МАГАТЭ обеспечивает Россия.

Некоторые из представителей Министерства энергетики утверждает, что Россия не имеет технического или инженерного потенциала для запуска реакторов. Но Украина до сих пор эксплуатирует реакторы российского производства. К тому же недавно Украина даже пыталась купить российский ядерный реактор в Болгарии.

Поэтому заявления об "отсутствии потенциала" – это, откровенно говоря, обман украинского общества,

– констатировал Петр Андрющенко.

Все эти процессы – вполне реальны, и недооценивать их угрозу нельзя.