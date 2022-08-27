После подрыва заместителя главы бердянского ГАИ колесникова у коллаборантов началась паника

Во временно оккупированном россией Бердянске 26 августа взорвали авто заместителя руководителя местного ГАИ александра колесникова. После этого у остальных коллаборантов началась паника.

После инцидента гауляйтер был госпитализирован. Впоследствии появилось сообщение, что он не выжил.

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Коллаборанты паникуют после подрыва авто колесникова

Взрыв в автомобиле колесникова произошел в переулке Матросова возле ДОЦ "Дзержинец". В результате в автомобиле вылетели окна, но пожар не начался.

Коллаборанта доставили с осколочными ранениями в городскую клиническую больницу, однако затем пропагандистские СМИ сообщили о его смерти.

Местные жители рассказали, что после подрыва автомобиля гауляйтера в Бердянске начались тотальные проверки всех мужчин. ️Кроме этого, среди коллаборантов распространяются панические настроения.

Ответственность за взрыв уже взяли на себя местные партизаны, неоднократно предупреждавшие предателей Украины о неизбежной ответственности.

Коллаборанты паникуют и в других временно оккупированных городах

Предатели страны, вероятно, понимают, что их ждет только один вариант развития событий, поэтому перестраховываются. В частности, в Херсонской области они еще с начала августа ходят с охраной.

Однако это им не помогает от взрывов. К примеру, в Михайловке на Запорожье взорвали местного гауляйтера ивана сушка. Сначала оккупанты заявляли, что он якобы находится в реанимации, но впоследствии подтвердили его смерть.

В свою очередь, в Мариуполе 20 августа произошло покушение на гауляйтера константина иващенко.

Заметьте, что, по словам депутата областного совета Сергея Хланя, оккупационную администрацию на Херсонщине возглавили российские эфесбешники. Функции местных коллаборантов сведены к символическим.

Еще год назад колесников работал патрульным в полиции Бердянска.

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