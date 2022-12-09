Работников ЗАЭС номинировали на звание "Человек года по контролю над вооружениями"
Источник:Энергоатом
Персонал Запорожской АЭС, работающий в условиях российской оккупации, номинирован на звание "Человек года по контролю над вооружениями". Сотрудники ЗАЭС могут получить награду от Ассоциации по контролю над вооружениями.
Номинантов на почетное звание отмечают значительные усилия для продвижения эффективного контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, поддержания ядерной и радиационной безопасности, а также повышения осведомленности об угрозах, создаваемых оружием массового поражения.
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Победителя объявят 13 января
В этом году за героические усилия по поддержанию ядерной и радиационной безопасности на атомной станции в условиях огромных затруднений, вызванных российской военной оккупацией и в условиях продолжающихся обстрелов станции, номинировали персонал ЗАЭС,
– сообщил Энергоатом.
Организаторы премии выразили надежду, что номинация поможет еще больше осветить важные усилия обслуживающих и эксплуатирующих ЗАЭС людей.Обратите внимание. Ассоциация контроля над вооружениями (Arms Control Association) была основана в 1971 году в США. Она – национальная внепартийная организация, призванная поддерживать эффективную политику контроля над вооружениями.
Победителя будут определять по результатам онлайн-голосования, которое началось 8 декабря 2022 года и продлится до 12 января 2023-го. Результаты будут оглашены 13 января. Отдать свой голос в поддержку работников ЗАЭС можно по этой ссылке.
Какая ситуация на Запорожской АЭС
- Российские военные в марте 2022 года захватили ЗАЭС, устроив стрельбу на территории атомной станции. Летом россияне начали систематически совершать провокации на ЗАЭС, в том числе обстреливать ее.
- При этом кремлевские пропагандисты цинично винили в этом ВСУ. Украина сразу призвали международных наблюдателей посетить Запорожскую АЭС, чему Россия пыталась помешать.
- В сентябре миссия МАГАТЭ побывала на ЗАЭС, из-за чего Россия временно вывела свои войска с территории атомной станции. Впоследствии россияне вернулись в провокации.
- Недавно в МАГАТЭ заявили об определенном прогрессе в достижении соглашения о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. В то же время в Энергоатоме предупредили, что Россия готовит новые провокации.