Работников ЗАЭС номинировали на звание "Человек года по контролю над вооружениями"

Персонал Запорожской АЭС, работающий в условиях российской оккупации, номинирован на звание "Человек года по контролю над вооружениями". Сотрудники ЗАЭС могут получить награду от Ассоциации по контролю над вооружениями.

Номинантов на почетное звание отмечают значительные усилия для продвижения эффективного контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, поддержания ядерной и радиационной безопасности, а также повышения осведомленности об угрозах, создаваемых оружием массового поражения.

К теме У Зеленского заявили, что ЗАЭС должна перейти под контроль Энергоатома: россияне снова боятся

Победителя объявят 13 января

В этом году за героические усилия по поддержанию ядерной и радиационной безопасности на атомной станции в условиях огромных затруднений, вызванных российской военной оккупацией и в условиях продолжающихся обстрелов станции, номинировали персонал ЗАЭС,

– сообщил Энергоатом.

Организаторы премии выразили надежду, что номинация поможет еще больше осветить важные усилия обслуживающих и эксплуатирующих ЗАЭС людей.

. Ассоциация контроля над вооружениями (Arms Control Association) была основана в 1971 году в США. Она – национальная внепартийная организация, призванная поддерживать эффективную политику контроля над вооружениями.

Победителя будут определять по результатам онлайн-голосования, которое началось 8 декабря 2022 года и продлится до 12 января 2023-го. Результаты будут оглашены 13 января. Отдать свой голос в поддержку работников ЗАЭС можно по этой ссылке.

Какая ситуация на Запорожской АЭС