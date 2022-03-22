Персонал Запорожской АЭС находится под давлением из-за присутствия на площадке оккупантов
Источник:Госатомрегулирование
С 4 марта 2022 года Запорожская АЭС и город Энергодар находятся под оккупацией российских военных. Кроме того, сейчас на площадке присутствуют 11 представителей Росатома.
Как сообщает Госатомрегулирование, персонал Запорожской АЭС и их семьи находятся под постоянным психологическим давлением из-за присутствия на площадке и в городе-спутнике враждебно настроенных оккупантов, а также большого количества военной техники.
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Госатомрегулирование отмечает, что постоянный стресс, нехватка пищевых продуктов и лекарств увеличивают вероятность ошибки персонала.
Это может привести к возникновению аварийных ситуаций / аварий и непосредственно влияет на обеспечение безопасности АЭС,
– отмечает государственная инспекция.
Регулирующий надзор за ядерной и радиационной безопасностью непосредственно на площадке Запорожской АЭС невозможен.
По информации руководства Запорожской АЭС:
- оперативный персонал продолжает контролировать состояние энергоблоков и обеспечивать их безопасную эксплуатацию согласно требованиям эксплуатационной документации;
- эксплуатация АЭС осуществляется исключительно персоналом Запорожской АЭС, происходит постоянная ротация персонала;
- изменений радиационного состояния на площадке АЭС, в зоне наблюдения и санитарно-защитной зоне не зафиксировано.
Госатомрегулирование продолжает следить за состоянием безопасности объектов ядерной отрасли Украины в условиях военного положения.