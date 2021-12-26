Перспектив нет вообще, – в "Голосе" оценили дело против Порошенко

26 декабря 2021 , 18:00
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Источник:

24 канал

Во времена президентства Петра Порошенко вокруг него было множество криминальных схем. Однако он был достаточно умным, чтобы в эти сферы не вписываться самостоятельно.

В частности речь идет о схемах со Свинарчуками, с львовским оборонным заводом и другие. Об этом народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин сказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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Юрчишин о деле против Порошенко

Юрчишин предположил, что против Порошенко могут дать какие-то показания люди, выступавшие связными со страной-агрессором. Речь идет в частности о Викторе Медведчуке.

В то же время, как подчеркнул нардеп, дело Медведчука не движется в принципе. Это показывает, что и в этом деле есть "пробуксовка", поэтому сейчас нет достаточно аргументов, чтобы идти в суд и доказывать.

Соответственно, нет никаких перспектив, потому что такой сценарий активно обсуждался, что Медведчук начнет давать показания и будет рассказывать о тех, с кем он коммуницировал, о чем, и возможно там появится в каких-то моментах пятый президент.

Ярослав Юрчишин

Народный депутат от группы "Справедливость"

Поэтому, по его мнению, дело против Петра Порошенко является вообще бесперспективным.

Дела против Медведчука и Порошенко: что надо знать

  • Работники Государственного бюро расследований 7 декабря пытались вручить Порошенко повестку на допрос. Однако он просто сел в авто и уехал. Этот момент попал на видео.
  • Допросить пятого президента должны были относительно схемы поставки угля с временно оккупированного Донбасса и содействия пророссийским боевикам группой украинцев.
  • По этому делу ранее уже объявили подозрения народному депутату Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.
  • Хотя Порошенко сначала должны были просто допросить, экс-министр генпрокурора Виктор Трепак заявил, что ему готовят сообщение о подозрении.
  • Уже 20 декабря Александр Турчинов заявил, что Порошенко таки сообщили о подозрении.
Автор: Тетяна Сукач