Перспектив нет вообще, – в "Голосе" оценили дело против Порошенко

Во времена президентства Петра Порошенко вокруг него было множество криминальных схем. Однако он был достаточно умным, чтобы в эти сферы не вписываться самостоятельно.

В частности речь идет о схемах со Свинарчуками, с львовским оборонным заводом и другие. Об этом народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин сказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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Юрчишин о деле против Порошенко

Юрчишин предположил, что против Порошенко могут дать какие-то показания люди, выступавшие связными со страной-агрессором. Речь идет в частности о Викторе Медведчуке.

В то же время, как подчеркнул нардеп, дело Медведчука не движется в принципе. Это показывает, что и в этом деле есть "пробуксовка", поэтому сейчас нет достаточно аргументов, чтобы идти в суд и доказывать.

Соответственно, нет никаких перспектив, потому что такой сценарий активно обсуждался, что Медведчук начнет давать показания и будет рассказывать о тех, с кем он коммуницировал, о чем, и возможно там появится в каких-то моментах пятый президент. Ярослав Юрчишин Народный депутат от группы "Справедливость"

Поэтому, по его мнению, дело против Петра Порошенко является вообще бесперспективным.

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