Зокрема мовиться про схеми із Свинарчуками, з Львівським оборонним заводом та інші. Про це народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин сказав в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

До теми Влаштували перформанс, – політолог про реакцію Порошенка на підозру

Юрчишин про справу проти Порошенка

Юрчишин припустив, що проти Порошенка можуть дати якісь свідчення люди, що виступали зв'язковими з країною-агресором. Мовиться зокрема про Віктора Медведчука.

Водночас, як наголосив нардеп, справа Медведчука не рухається в принципі, що це показує, що і в цій справі є "пробуксовка", тому зараз немає достатньо аргументів, щоб йти в суд і доводити.

Відповідно, немає жодних перспектив, бо такий сценарій активно обговорювався, що Медведчук почне давати свідчення й розповідатиме про тих, з ким він комунікував, про що, і можливо там з'явиться в якихось моментах п'ятий президент. Ярослав Юрчишин Народний депутат від групи "Справедливість"

Тому, на його думку, справа проти Петра Порошенка є взагалі безперспективною.

Справи проти Медведчука і Порошенка: що треба знати