Какие перспективы откроются для ВСУ, если оккупанты отойдут от Изюма: объяснение Жданова

Вооруженные Силы Украины осуществляют активное контрнаступление в Харьковской области. В ближайшей перспективе можно ожидать деоккупации Изюма.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Сейчас оккупанты отступают вместе со старой техникой в Купянск и Изюм.

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Не исключено, что уже в скором времени россияне могут отойти и от Изюма.

По словам Жданова, когда российские захватчики покинут город, Украина получит ряд преимуществ. В частности, освободятся украинские войска, которые сейчас привлечены на Изюмском направлении.

Перспективы ВСУ после освобождения Изюма

Военный эксперт видит два варианта того, как Генеральный штаб может использовать свободные резервы.

Перегруппировав и пополнив потери в этих подразделениях, их можно привлечь для усиления обороны по другим направлениям. В частности, речь идет о Донбассе.

В Донецком направлении мы ведем жесткие оборонительные бои. Там ситуация очень тяжелая, и украинские военные там нуждаются в усилении,

– подчеркнул Жданов.

Или после восстановления боеспособности наши подразделения с Изюмского направления могут помочь совершать наступательные действия на других участках фронта.

Олег Жданов прокомментировал большое наступление на Изюм: смотрите видео

ВСУ вытесняют врага с Харьковщины