Первая стадия "операции" провалилась, поэтому они переходят ко второй, – военный эксперт
10 марта 2022 , 13:12Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают беспощадно бомбить украинские населенные пункты. Они цинично лупят не только по жилым кварталам, но и по больницам и роддомам.
К более активным бомбардировкам орки прибегают из-за небоеспособности их армии на поле боя и провала так называемого блицкрига. Такое мнение высказал в эфире 24 канала военный эксперт Михаил Жирохов.
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Запасной план оккупантов
Первая стадия "операции" провалилась, поэтому они переходят ко второй (бомбардировкам – 24 канал),
– объяснил военный эксперт.
Жестокий обстрел Мариуполя
- Вчера, 9 марта, российские оккупанты нанесли авиаудар по Мариуполю. Главной целью был роддом, который полностью уничтожили. Еще один удар прилетел рядом в центр города.
- Мариупольский городской совет опубликовал жуткое видео последствий обстрела орков детской больницы. Оккупанты бессовестно били по детям.
- Российские изверги безжалостно обстреляли роддом во время режима тишины, который сами подтвердили.
- Позже стало известно – атакуя Мариуполь вражеское командование знало, что бомбы будут сбрасываться именно на роддом. В то же время изверги пытались перекинуть вину на украинскую армию.
- Сегодня, 10 марта, стало известно, что из-за циничного обстрела роддома российскими захватчиками – погибли три человека, среди которых 1 ребенок. Кроме того, 17 человек пострадали, это дети, женщины, врачи.
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