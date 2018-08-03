Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить

Новую украинскую школу – ключевую образовательную реформу – продолжают внедрять в Министерстве образования и науки. Но правила сборов первоклассников в школу кардинально не изменились. Сколько будет "стоить" родителям собрать нынешних первоклассников в школу – считали журналисты 24 канала.

Тетради, канцелярия, портфелики и школьная форма – ничего этого в первом классе не отменили. И все это надо купить, желательно не за все деньги семейного бюджета.

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Топ советов по экономии

Первый раз в первый класс – конечно, это событие для всей семьи. Но не стоит того, чтобы эта семья разорилась. Чтобы этого не произошло, помните о следующем.

1. Стоит составить список покупок. Это 90% вашего успеха в противостоянии с маркетологами и гарантия не накупить лишнего и ненужного, но красочного. Здесь же – подсчитайте примерный бюджет и не берите денег больше (можете воспользоваться нашим подсчетами).

И к списку, представленного вам учителем – тоже стоит подойти со здравым смыслом. Учителя попадаются разные. Например, набор маркеров для досок и флипчартов вашему первокласснику не пригодятся, а вот учителю или школе – понадобятся.

2. Надо скептически относиться к школьным ярмаркам – это опять же ловушки маркетологов. Так же как и "школьные распродажи". Конечно, это возможность купить все в одном месте. Но обычно продавцы сначала наценивают товар на 50%, а потом делают "скидку" на красивых ценниках на 30%. Таким образом – вы переплатите 20%.

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3. Очень удобно закупать канцелярию оптом, например, через интернет-магазины или оптовые склады. Для этого скооперируйтесь со знакомыми родителями школьников. И сэкономите, и познакомитесь с новыми людьми, и организационно-менеджерские качества потренируете.

4. Бывалые родители советуют придирчиво выбирать для будущего школьника две вещи – пенал и рюкзак. Они используются ребенком наибольше, поэтому должны быть прочными. Лучше заплатить чуть дороже и купить более качественные, чем потом регулярно ремонтировать или даже покупать новые.

5. Не выбирайте слишком дешевую канцелярию и одежду. Китайцы научились делать электронику из мусора, потому использовать какие-то токсичные соединения для школьных принадлежностей – тоже запросто. Как минимум – товар не должен иметь странного запаха и не должен оставлять за собой никаких следов на руках.

Насколько "подорожал" первоклассник

В нашей инфографике мы брали цены из интернета, больших торговых площадок. Это средние цены. Каждый вид товара можно найти дешевле, но насчет качества – тут есть сомнения. Так же каждый вид товара можно найти и по значительно более высокой цене. Например, за школьный рюкзак в среднем просят 400-500 гривен. Но предлагают также высококачественные ортопедические модели за 1200 гривен и выше.



Первоклассники в 2018 немного "подорожали"

Относительно школьных принадлежностей, то на рынке школьных товаров сегодня есть предложение готовых "наборов первоклассника". Например, такой набор для девочки предлагают по цене около 700 гривен. Но его опасность в немалом количестве лишних вещей, которые в 1 классе ребенку точно не понадобятся – корректор, блокнот для записей и тому подобное.

Если сравнивать нынешнюю "стоимость" первоклассника с прошлогодней, то сейчас она выросла почти на 15%: в 2017 собрать ребенка в первый класс стоило в среднем 2885 гривен, в этом году – 3315 гривен.

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