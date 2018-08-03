Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити

Нову українську школу – ключову освітню реформу – продовжують впроваджувати у Міністерстві освіти і науки. Але правила зборів першачків до школи кардинально не змінилися. Скільки "коштуватиме" батькам зібрати цьогорічних першачків до школи – рахували журналісти 24 каналу.

Зошити, канцелярія, портфелики та шкільна форма – нічого цього у першому класі не відмінили. І все це треба придбати, бажано не за всі гроші сімейного бюджету.

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Топ порад з економії

Перший раз у перший клас – звісно, це подія для усієї родини. Але не варта того, аби ця родина розорилася. Аби цього не сталося, пам'ятайте про наступне.

1. Варто скласти список покупок. Це 90% вашого успіху у протистоянні з маркетологами і гарантія не накупити зайвого й непотрібного, але барвистого. Тут же – підрахуйте приблизний бюджет і не беріть грошей більше (можете скористатися нашими підрахунками).

І до списку, поданого вам вчителем – теж варто підійти зі здоровим глуздом. Вчителі трапляються різні. Наприклад, набір маркерів для дошок та фліпчартів вашому першокласнику в нагоді не стане, а от вчителю чи школі – знадобиться.

2. Треба скептично ставитися до шкільних ярмарків – це знову ж таки пастки маркетологів. Так само як і "шкільні розпродажі". Звісно, це можливість придбати все в одному місці. Але зазвичай продавці спершу націнюють товар на 50%, а потім роблять вам "знижку" на красивих цінниках на 30%. Таким чином – ви переплатите 20%.

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3. Дуже зручно закуповувати канцелярію оптом, наприклад, через інтернет-магазини або оптові склади. Для цього скооперуйтесь зі знайомими батьками школярів. І заощадите, і заприятелюєте з новими людьми, і організаторсько-менеджерські якості потренуєте.

4. Бувалі батьки радять прискіпливо обирати для майбутнього школяра дві речі – пенал і рюкзак. Вони використовуються дитиною найбільше, тому мають бути міцними. Краще заплатити трохи більше і купити більш якісніші, ніж потім їх регулярно ремонтувати чи навіть купувати нові.

5. Не обирайте вже надто дешеві канцелярію та одяг. Китайці навчилися робити електроніку зі сміття, тому використати якісь токсичні сполуки для шкільного приладдя – теж запросто. Як мінімум – товар не повинен мати дивного запаху і не має лишати по собі ніяких слідів на руках.

Наскільки "подорожчав" першокласник

У нашій інфографіці ми брали ціни з інтернету, з великих торговельних майданчиків. Це середні ціни. Кожен вид товару можна знайти дешевше, але щодо якості – тут є сумніви. Так само кожен вид товару можна знайти і за значно вищою ціною. Наприклад, за шкільний рюкзак в середньому просять 400-500 гривень. Але пропонують також ортопедичні високоякісні моделі за 1200 гривень і вище.



Першокласники у 2018 трохи "подорожчали"

Щодо шкільного приладдя, то на ринку шкільних товарів нині є пропозиція готових "наборів для першокласника". Наприклад, такий набір для дівчинки пропонують за ціною біля 700 гривень. Але його небезпека у чималій кількості зайвих речей, які у 1 класі дитині точно не знадобляться – коректор, блокнот для записів тощо.

Якщо порівнювати цьогорічну "вартість" першокласника з минулорічною, то нині вона зросла на майже 15%: у 2017 зібрати дитину в перший клас коштувало в середньому 2885 гривень, цього року – 3315 гривень.

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