Первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять газом

18 октября 2021 , 11:33
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Nord Stream 2

Одну из двух ниток "Северного потока-2" заполнили техническим газом. Созданного давления достаточно, чтобы начать транспортировку голубого топлива.

В то же время пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Об этом сообщается на сайте оператора.

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По состоянию на 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" была завершена,
 –  говорится в сообщении.

Согласно плану и проектным требованиям, нить наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 миллионов кубометров, который:

  • Обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе;
  • Позволит начать транспортировку газа в дальнейшем.

К слову Худший вариант,  –  Витренко о вероятном запуске "Северного потока-2" уже этой зимой

"Северный поток-2": последние новости

  • "Северный поток-2"  –  это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.
  • Более 40 евродепутатов требовали инициировать расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
  • Первую нитку "Северного потока – 2" начали заполнять газом 4 октября – это будет происходить постепенно. Дания дала свое разрешение на запуск.
  • Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск, 9 октября Регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.
Автор: Олег Васьків