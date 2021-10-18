Первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять газом
18 октября 2021 , 11:33Читати новину українською
Источник:Nord Stream 2
Одну из двух ниток "Северного потока-2" заполнили техническим газом. Созданного давления достаточно, чтобы начать транспортировку голубого топлива.
В то же время пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Об этом сообщается на сайте оператора.
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По состоянию на 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" была завершена,
– говорится в сообщении.
Согласно плану и проектным требованиям, нить наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 миллионов кубометров, который:
- Обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе;
- Позволит начать транспортировку газа в дальнейшем.
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"Северный поток-2": последние новости
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