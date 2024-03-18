Первые 6 уже этим летом: Дания планирует первой поставить F-16 в Украину

Уже в скором времени Киев получит от союзников обещанную партию западных истребителей. В Копенгагене говорят, что сработают раньше других партнеров.

Дания, вероятно, станет первой страной, которая передаст Украине обещанные истребители F-16. Пока все идет по плану. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

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Идем за графиком

Глава МИД Дании говорит, что он гордится инициативой, созданной его страной вместе с Нидерландами по передаче истребителей для Киева. По словам министра, его правительство имело "прекрасное сотрудничество с Украиной" по этим вопросам.

Ларс Люкке Расмуссен вспоминает, что сначала были определенные вызовы – проблемы со знанием языка и другое, но это удалось преодолеть.

Мы точно планируем, что сможем поставить первые шесть самолетов F 16 этим летом, мы идем по графику. И, скорее всего, это будут первые F 16 для украинской противовоздушной обороны,

– сказал министр иностранных дел Дании.