Первые дни вторжения самые трудные, дальше будем на равных, – Трегубов

Россия ночью 24 февраля атаковала украинские города. Общественный активист Виктор Трегубов сообщил, что самое важное сейчас – выстоять до конца этой недели.

Журналист и общественный активист Трегубов обратился к украинцам. Он отметил, что враг скоро будет истощен.

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"Первый день вторжения – самый тяжелый. Он определяет, будет ли блицкриг. Удастся ли нападающему вывести из строя авиацию, инфраструктуру, противовоздушную оборону и прорваться наземными силами", – заявил Трегубов.

На следующей неделе будем в строю

По информации Трегубова, Россия сможет активно применять ракеты дальнего и среднего радиуса еще одни или двое суток. Однако Украина за это время выстроит четкую охрану и развернет мобилизацию.

То есть для нас сейчас самое важное – пережить дни до конца недели. В следующем, вся страна уже будет в строю,

– отметил журналист.

Трегубов написал, что россиянам что-нибудь удастся, а что-то нет. Однако Вооруженные силы наготове и дальше игра будет на равных.

Потери российских оккупантов

Украинские 18-летние бойцы подбили 4 российских танка возле Харькова. Солдаты не изучали всеобщее военное сражение. По военным меркам – это настоящий подвиг.

Также Объединенные силы сообщили, что уже уничтожили примерно 50 россиян. Украинские защитники сбили 6 российских самолетов, 2 вертолета, отбили нападение на Счастье и подбили 2 вражеских танка.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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