Подготовка Украины к зиме: какие ключевые вопросы "Рамштайна" с участием Зеленского

В Брюсселе 11 октября проходит 16-я встреча в формате "Рамштайн". Здесь представители оборонного сектора более 50 стран обсуждают предоставление военной помощи Украине.

Впервые на оффлайн заседании присутствует Президент Украины Владимир Зеленский. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко отметила, что этот "Рамштайн" – подготовка Украины к зиме.

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Партнеры знают обо всех потребностях Украины

Накануне заседания лидер государства отметил, что ключевая цель для Украины – получение систем ПВО, дальнобойного оружия и артиллерии.

Заседание начал министр обороны США Остин Ллойд. Он объявил о новом пакете помощи от Вашингтона в 200 миллионов долларов. Заявления о предоставлении военной и финансовой поддержки также звучали от других стран. В частности, от Германии, Великобритании, Финляндии,

– рассказала Назаренко.

Отметим, что союзники Украины ежемесячно встречаются в рамках Контактной группы по обороне. Делегации нарабатывают пакеты помощи в течение месяца, поэтому украинская сторона знает, что ожидать и партнеры знают обо всех наших потребностях.

Главный месседж 16-го "Рамштайна" – НАТО будет с Украиной до победы. Нашей стране было передано большое количество необходимых боеприпасов, которые могут изменить ситуацию на поле боя, и средства противовоздушной обороны, которые крайне необходимы для защиты критической инфраструктуры и помогут снизить риск блекаутов.

Первые итоги очередной встречи "Рамштайн": смотрите видео

F-16 будут, пилоты уже учатся

11 октября также состоялось заседание участников коалиции по истребителям F-16. Впрочем, встреча проходила за закрытыми дверями, поэтому подробности этого заседания неизвестны.

Однако, после встречи в Минобороны Бельгии заявили, что страна сможет передать самолеты в начале 2025 года.

Президент Зеленский отметил, что сейчас основное внимание уделяется началу учений украинских пилотов. В кулуарах говорят, что уже приступили к подготовке наших летчиков. Сначала их учат английскому языку, а в начале 2024 пилотов будут обучать управлять F-16.

Глава государства в Брюсселе встретился с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Сейчас на повестке дня не только вопрос поставки оружия, но и реконструкция Украины в будущем. Политики обсудили, как именно можно будет применять замороженные активы для помощи Украине.

"Рамштайн" в Брюсселе: последние новости

Во время встречи "Рамштайн" генсек НАТО анонсировал будущее Украины в Альянсе. Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия и снарядов нашему государству.

Президент Зеленский с неанонсированным визитом приехал в столицу Бельгии. Он планирует встретиться с Генсеком НАТО и главой Пентагона, который уже объявил новый пакет помощи Украине.

Отметим, что раньше США успокоили, что смогут одновременно оказывать военную помощь Украине и Израилю.

Бельгия одна из первых начала использовать российские активы и передавать их на военные нужды Украины.