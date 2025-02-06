"Маска на Марс": тысячи американцев выступили против Трампа и его команды

Против нового лидера США уже начались протесты. Как сообщили СМИ, на акции вышли тысячи людей. 24 Канал собрал детали.

Отдельное внимание участники акций уделили фигуре Илона Маска. Миллиардер уже успел не только сделать скандальные заявления, но и жесты. В буквальном смысле слова. Трамп даже был вынужден сказать, что Маск не может ничего делать без одобрения администрации.

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Что известно о протестах #50501 против Трампа

Протесты прошли в Филадельфии, Миннесоте, Мичигане, Техасе, Висконсине, Алабаме и Индиане. Люди выступили против политики Трампа, в частности, его решений в отношении иммигрантов и ЛГБТ-сообщества. А также заявлений по Сектору Газа.

Вот лишь некоторые лозунги: "Нет нацистскому мусору!", "Иммигранты сделают Америку великой", "Иммигранты построили Америку", "Мое тело – мой выбор", "Трамп не сильный человек, он мошенник", "USAID спасает жизни".

Одна из семей иммигрантов взяла на протест ребенка. На спине у малыша был плакат "Мои родители не преступники".

Протесты в США против Трампа и Маска / Скриншоты 24 Канала

"Ненависть не сделает Америку великой", "Горжусь быть дочерью иммигрантов", "Мы не голосовали за Маска", "Нет предателям", "Спасите демократию", свидетельствовали плакаты.

Протестующие напомнили, что с большой властью приходит большая ответственность. Некоторые даже призвал арестовать Илона Маска или отправить его на Марс, а Трампу объявить импичмент. Американцы против "захвата власти миллиардерами". Также они осудили так называемый Проект 2025.

Люди координировали свои действия через интернет благодаря хэштегам #buildtheresistance и #50501. Цифры "50501" означают призыв провести 50 протестов во всех 50 штатах в один день.

Таким образом, участники протестов в США активно обыгрывали лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой". И показали сгенерированный ИИ рисунок, где Трамп и Маск целуются. Это продолжает политическую традицию, ведь когда-то очень популярным было граффити "Братский поцелуй" на Берлинской стене. Там изобразили Брежнева и главу Германской демократической республики Эриха Хонекера с подписью "Боже, помоги мне выжить среди этой смертельной любви".