После того, как стало понятно, что ЕС не может выполнить свое обещание Киеву по поставке одного миллиона боеприпасов, союзники начали искать другой выход из ситуации. Так, решение нашла Прага, которая предложила купить снаряды для Украины за пределами Евросоюза.

К чешской инициативе присоединилось 15 стран. Известно, что средства для закупки снарядов нашли, а переговоры с предпринимателями – поставщиками завершены.

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Когда поступят первые партии

Напомним, что во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в конце февраля, президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел для Украины 800 тысяч снарядов – 500 тысяч 155-ти миллиметрового калибра и еще 300 тысяч 122-ти миллиметрового калибра.

Впрочем, позже чешские чиновники нашли еще 200 тысяч снарядов. А недавно глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что потенциальный объем боеприпасов, который Украина получит в рамках инициативы, может составлять около 1,5 миллиона.

Также, по данным СМИ, первые партии боеприпасов поступят к украинским военным раньше, чем обещали в Праге. Речь идет об апреле вместо июня.

Corriere della Sera отмечает, что пока точно неизвестно, какие предприятия поставят боеприпасы. Впрочем, ходят слухи, что речь идет о производстве Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

Берлин объявил срочную поставку Украине

: Президент Зеленский в январе говорил, что из обещанного миллиона снарядов ЕС передал Украине только 300 тысяч. Теперь глава государства указывает на критическую ситуацию с вооружением на фронте. Без помощи Запада ВСУ не смогут выдержать новое наступление России , которое может начаться уже в конце этой весны.

Бундесвер, ведомство Вооруженных сил Германии готовит срочную передачу Киеву 10 тысяч снарядов в ближайшие дни.

Во второй половине года ведомство планирует предоставить еще 180 тысяч боеприпасов. Впоследствии Украина получит еще 100 тысяч. Они поступят от партнерской страны, имя которой пока держится в тайне.