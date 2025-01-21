Первые указы уже показали результаты, – Зеленский высказался об инаугурации Трамп

Накануне состоялась инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Владимир Зеленский отметил, что первые указы американского лидера продемонстрировали его приоритеты.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Что сказал Зеленский об инаугурации Трампа

По словам Зеленского, большинство в мире сейчас размышляют о том, какими будут следующие действия Трампа.

Большинство думает, как изменятся их взаимоотношения с Америкой. Что произойдет с союзами, поддержкой, торговлей. Как президент Трамп планирует завершать войны,

– отметил Зеленский.

В то же время президент подметил, что никто не задает таких вопросов относительно Европы, а во времена войны каждый беспокоится о том, будут ли США "вместе с ними".

"Или кто-то в США переживает, что Европа может оставить их? И ответ – нет. Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то значимое", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский вспомнил азиатский саммит по безопасности в Сингапуре в 2024 году. Он поделился, что там представители делегации США откровенно сказали, что их главный приоритет безопасности – Индо-Тихоокеанский регион, второй – Ближний Восток и Персидский залив, и только третий – Европа. И это было при предыдущей власти.