Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военных: в чем его особенность

Наконец женщины-военнослужащие получат адекватную броню, ведь в разработке учтена женская анатомия. В Минобороны рассказали детали, передает 24 Канал.

В октябре говорилось о том, что Минобороны тестирует две модели женских бронежилетов. Женщины прошли долгий путь, прежде чем их заметили, а их потребности – учли. Они проводили ряд акций, в том числе "Ей нужна броня", чтобы привлечь внимание чиновников к этой проблеме.

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Что известно о первом женском бронежилете

Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ – такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных,

– сообщили в МО.

Бронежилет разработала компания "Украинская броня", так что это продукция национального производителя. Закупать его в армию будет "Государственный оператор тыла".

Поскольку теперь изделие доступно для централизованной закупки, МО ожидает от Генштаба "потребность в приобретении этих изделий", затем сформирует объемы и перечни для закупки.

Как выглядит женский бронежилет / Фото Министерства обороны Украины

Женщины имели возможность повлиять на разработку

После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан – нужно было учесть строение женского тела. Поэтому броник утвердили уже после второго этапа.

Характеристики женского бронежилета:

он уже в плечах и шире в тазу;

имеет бронеплиту, изогнутую наружу;

весит от 10,5 килограмма в зависимости от размера и комплектации;

во всем остальном – не отличается от общевойскового бронежилета.

Почему создание женского бронежилета – это важно

"Женщины являются кадровым потенциалом армии, а их широкое вовлечение в сектор безопасности и обороны свидетельствует об уважении прав людей в армии и фокус на профессиональных навыках, а не гендерных ролях. Если армия провозглашает равенство, нужно обеспечить справедливые условия службы мужчинам и женщинам", – говорит ветеранка Юлия Кириллова, соучредительница движения VETERANKA.

В октябре в Минобороны назвали цифру в 43 тысячи женщин-военнослужащих. За 2 года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч. Теперь каждой из них будет проще служить, имея приспособленную к их нуждам амуницию. В августе Министерство обороны утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма, а в октябре на обеспечении ВСУ впервые появилось женское белье.

Впрочем, все равно женщина должна ломать стереотипы по поводу службы в армии и показывать, что она профи. Об этом рассказала парамедик ССО.