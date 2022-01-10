Первый президент и Герой Украины: Леониду Кравчуку исполнилось 88

Первому президенту Украины Леониду Кравчуку 10 января исполнилось 88 лет. В 2021 году политик перенес сложную операцию на сердце, поэтому сейчас находится на реабилитации.

Что известно о жизни первого президента и бывшего главы украинской делегации в ТГК – читайте далее.

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Кравчук родился в селе Житин, расположенном на территории современной Ровенщины. Начинал свою карьеру с преподавательской деятельности, а в 1970 году присоединился к Компартии Украины. Там он занимал должности инспектора, помощника секретаря, заведующего отделом пропаганды и агитации.

С марта 1980 года стал народным депутатом Верховного Совета УССР. А с 1990 по 1991 годы он был председателем украинского парламента УССР.

Первый Президент Украины

В 1991 году Кравчук покинул КПУ. Он баллотировался на пост Президента как беспартийный. Его поддержали как активисты уже запрещенной тогда Компартии и часть национал-демократов. Поэтому 1 декабря 1991 года Кравчука избрали президентом. Он набрал 61,6% голосов.

Важно, что 26 февраля 1992 года в Финляндии политик подписал Хельсинкский заключительный акт, который начал интеграцию Украины с Европой.

Кстати, Кравчук претендовал на второй срок президентства. Однако 26 июня 1994 года получил 45% голосов избирателей.

В течение 1994 – 2006 годов был народным депутатом Украины, а впоследствии – членом Комитета Верховной Рады по иностранным делам и связям с СНГ Верховной Рады.



Кравчук был первым президентом / Фото Bigmir

Деятельность в ТКГ

В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Однако из-за состояния здоровья прекратил свою деятельность в ТКГ.

Операция на сердце

В июне 2021 года политик сделали операцию на сердце. Художник Сергей Поярков рассказал, что Кравчука оперировал известный кардиохирург Борис Тодуров в Киевском центре сердца.

Врачи оценивали состояние Кравчука после операции как сложное. Его отвезли на реабилитацию в Германию. 21 октября спикер украинской делегации Алексей Арестович рассказал, что реабилитация проходит успешно.

Кравчук за свою политическую деятельность получил ряд наград. Среди них – Герой Украины с вручением ордена Государства (21 августа 2001 год), Орден Свободы (10 января 2014 года), Орден князя Ярослава Мудрого II степени (2007 год).