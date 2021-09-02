Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре, – метеорологи

Октябрь 2021 года может быть еще холоднее, чем ноябрь или декабрь. Метеорологи говорят, что в последние годы именно в этом месяце наблюдают так называемое предзимье.

Об этом рассказала на пресс-конференции заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

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В октябре может образоваться снежный покров

В этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров,

– рассказала Мартазинова.

Ранее переход в Украине от лета к зиме был плавный. Осенью постепенно холодало, а в декабре температура приближалась к нулю. Сейчас, говорит метеоролог, ситуация изменилась.

Октябрь может быть очень холодным, а вот в ноябре и декабре – воздух может прогреваться до плюсовых температур.

Зима может начаться в конце января и продлиться до конца февраля или начаться в конце декабря и продлиться до конца января. Есть еще один вариант – она ​​продержится с декабря по февраль.

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Через 20 лет в Украине может исчезнуть привычная зима

Между тем, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида отметил, что в ближайшие 20 лет в Украине вообще может исчезнуть привычная зима. Ведь среднегодовая температура каждый раз увеличивается. Наша страна относится к тем, где глобальное потепление особенно ощутимо.