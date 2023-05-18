"СВО" будет защищать Россию от обстрелов": журналист о новой цели войны, которую озвучил Песков

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал новую цель для так называемой "специальной военной операции", которой Россия называет войну против Украины. Мол, Россия будет воевать, чтобы не допустить обстрелов своей территории.

Путин каждый раз ищет новые оправдания для своей так называемой "СВО", ведь с самого начала у него не было конкретных целей. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковленко.

Смотрите также Россия "уничтожила" 16 армий НАТО, но есть нюанс: с чем можно сравнить 200 тысяч потерь врага

Война – это порождение мозга Путина

По его словам, когда Путин начал эту кровавую авантюру, у него не было представления зачем это ему. Как впоследствии выяснилось, это был результат внутренних процессов в его голове

"Мы помним, что накануне вторжения проходило заседание Совбеза России и присутствовавшие не понимали, что он от них хочет. Путин буквально вытаскивал из каждого слово. Патрушев даже сказал, что может все таки, стоит поговорить с Украиной. На что Путин ответил: "никаких переговоров", – отметил Яковенко.

Игорь Яковленко о том, как в России хотят переименовать "СВО": смотреть видео

Дурак станет синонимом Путина

Журналист добавил, что сейчас ситуация другая – все руководители России являются соучастниками этого преступления. Он вспомнил, как лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман назвал Путина: "Самый опасный дурак на земле". Путин начал войну, хотя ни ему, ни его режиму ничего не угрожало, а Украина не собиралась отвоевывать Крым военным путем.

"Военно-политическое руководство постоянно отмечало, что Украина будет возвращать Крым исключительно дипломатическим путем, но теперь все иначе. Я думаю, что Крым вернется уже в этом году. Из-за этого слово "дурак" будет вытесано во главе у Путина на разных языках, чтобы все поняли", – добавил Яковенко.

Как изменяются цели России в войне