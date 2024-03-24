Песков раскрыл настоящий замысел: к чему стоит готовиться россиянам в ближайшие годы
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков внезапно заявил, что теперь так называемая "СВО" в Украине превратилась в настоящую войну. Все, мол, из-за вмешательства Запада.
Конечно, такие серьезные заявления со стороны российских властей не возникают на пустом месте. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу к чему таким образом готовят россиян.
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Очевидная стратегия Кремля
Дмитрий Песков недавно заявил, что так называемая "СВО" уже превратилась в войну. Мол, все действительно начиналось как "специальная военная операция", но как только коллективный Запад стал ее "участником на стороне Украины", для россиян это и стало войной.
Это уже элемент пост-выборной истории: до выборов не говорим "война" – это уже укладывается в определенную политтехнологическую стратегию. Потом говорим война, потом будем говорить о внутренней мобилизации, о внешней, и в конце концов всех "сгребем" и отправим на войну, которую, собственно, уже войной и называют,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Поскольку Владимира Путина переизбрали на следующий президентский срок, особо скрывать режиму уже нечего. Войну называют войной, если человек не пойдет воевать – его осудят или убьют "наемники из НАТО".
"Они в дальнейшем так и будут поступать: сгущать краски, запугивать и держать в постоянном страхе людей. Так и работает пропаганда: теперь в России больше боятся представителей ЛГБТ-сообщества, чем маньяков и террористов. Так и с войной. Людей будут накручивать так сильно, чтобы они понимали, если не пойдут воевать – их достанут все равно". – подчеркнул политтехнолог.
Интересные заявления российских политиков: подробнее
- Днем 22 марта Россия продуцировала ряд довольно интересных заявлений. Например, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что одна из целей российских захватчиков в Украине якобы выполнена. Говорится о "демилитаризации". Небензя сказал, что учитывая то, что Киев, мол, уже не воюет своим оружием, а только иностранным, то можно сказать, что так называемую цель так называемой "СВО" удалось достичь.
- Ранее в тот же день Дмитрий Песков озвучил уже упомянутое заявление об окончании "эс-ве-о". К сожалению, не в буквальном смысле. Приспешник Владимира Путина убежден, что теперь так называемая "специальная военная операция" стала войной, потому что в нее "вмешался" Запад.
- Песков также добавил интересное уточнение, что это каждый россиянин должен понимать для "внутренней мобилизации". Хотя, вероятно, он как раз имел в виду, что теперь россиянам придется готовиться к всеобщей мобилизации, которую, как и предполагали, могут объявить после "победы" Путина на выборах.