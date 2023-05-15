"Россия – вассал Китая": у Путина отреагировали на заявление Макрона

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Россия стала все больше зависеть от Китая. Это заявление никак не смогли обойти в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Россию и Китай объединяет так называемая "взаимная выгода". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Москве не хотят признавать свою зависимость от Пекина

Песков заявил, что отношения России с Китаем "носят характер стратегического и особого партнерства". Кроме этого, он отметил, что между странами "нет какой-либо зависимости от кого-то"

Кремлевский прихвостень также подчеркнул, что Пекин и Москва учитывают свои общие интересы и якобы имеют "близость мировоззрения по международным делам". По его словам, это проявляется в "совместном непринятии чужого мнения по развитию отношений между странами".

Китай все больше привязывает к себе Россию

Отношения между Россией и Китаем немного ухудшились. Показательным стало то, что на сакральный для кремлевских властей "День Победы" Путина не поздравил китайский руководитель Си Цзиньпин. Более того, о параде в Москве не упоминали даже в СМИ Китая. Кроме этого, Китай в начале мая на Генассамблее ООН впервые принял резолюцию, в которой Россию назвали агрессоркой . Это доказывает, что между Москвой и Пекином не все настолько хорошо, как об этом говорят путинские муртады.