"Накладки неизбежны": Песков внезапно признал, что война против Украины идет не по плану
Дмитрий Песков ответил на некоторые вопросы пропагандистских медиа Кремля. Он признался, что Россия не собирается прекращать агрессию против Украины.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.
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Что наговорил Песков
Кремлевский прихвостень заявил, что из-за войны "некоторые накладки неизбежны". Он попытался объяснить проблемы "масштабом спецоперации" и заверил, что минобороны страны-агрессорки и другие российские ведомства провели гигантскую работу.
Песков заявил, что Путин несколько раз в сутки обсуждает российско-украинскую войну с Сергеем Шойгу. Кроме этого, представитель Кремля сделал циничное заявление. По его словам, Россия продолжает боевые действия, потому что Москва якобы не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины.
Также Песков допустил встречу российского диктатора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Однако дата в настоящее время не согласована.
Другие заявления рупора Кремля
- Ранее Песков заявил, что преемник Владимира Путина должен быть "таким же". Его слова 24 Каналу объяснил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он отметил, что жители страны-агрессорки не видят альтернативы российскому диктатору.
- Напомним, что пресс-секретарь Кремля пытался всех убедить, что у Путина якобы нет двойников. После этого российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что подобные заявления только ослабляют режим.