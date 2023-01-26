"Путин – никто": в Кремле подгорело из-за слов Зеленского

В Кремле сильно "подгорает" из-за высказывания Владимира Зеленского о Владимире Путине. В Москве возмущены, что президент Украины сказал, что Путин "никто" для него.

Как пишут российские пропагандисты, слова Зеленского раскритиковал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, информирует 24 Канал. Приспешнику Путина не понравилось, что Зеленский не видит смысла говорить с диктатором.

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Песков выдал лживое заявление о Зеленском

Заявление Зеленского касалось мирных переговоров с Россией. Отвечая на вопрос, не поздно ли для переговоров, украинский президент ответил, что после полномасштабного вторжения для него Путин – "никто".

Очевидно, в Кремле настоящая пандемия с манией величия, ведь в Москве думают, что все должны считаться с ними. Поэтому Песков и выдал циничное и лживое заявление об украинском президенте.

Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять. Он готовился к войне,

– сказал Песков.

Впрочем, пресс-секретарь Путина забыл уточнить, что вопрос Донбасса не был решен именно из-за России и ультиматума Путина. Он упустил, что Россия начала войну против Украины в 2014 году. Простыми словами, если бы не Путин, то на Донбассе не было бы никакой войны.

Также в риторике Пескова прослеживается, что в Кремле сильно озабочены тем, что Запад оказывает Украине военную помощь. Он цинично говорит, что Зеленский якобы готовился к войне. Но Песков обошел вниманием, что Украина получала оружие исключительно для обороны.

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