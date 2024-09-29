У Путина ответили, кто будет определять, что пришло время для ядерного удара
Источник:BBC
Недавно Владимир Путин анонсировал внесение уточнений относительно обстоятельств для применения Россией ядерного оружия. Дмитрий Песков уточнил, кто именно будет определять, что условия для атомного удара наступили.
Следует заметить, что анонс о внесении изменений в ядерную доктрину прозвучал именно на фоне дискуссий, которые ведутся на Западе по поводу предоставления Украине разрешения на удар по стране-агрессору дальнобойными ракетами. В ЕС отметили, что несмотря на угрозы Путина, в дальнейшем продолжат поддерживать Киев.
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Кто подскажет Путину, что нужно давить "красную кнопку"
В телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" представитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков сообщил, что согласно обновленной госполитике в области ядерного сдерживания Минобороны России будет определять, наступили ли условия для использования атомного оружия.
Это прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какое именно вооружение и как используется. Именно они фиксируют прямое привлечение стран коллективного Запада к конфликту вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание,
– подчеркнул Песков.
По словам приспешника Путина, внесение корректировок в ядерную доктрину сделало необходимым то, что ядерные государства начали участвовать в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, а инфраструктура НАТО продвинулась в сторону российских границ.
К слову, Александр Лукашенко тоже назвал условие для использования ядерного оружия. Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что "красная линия – это государственная граница".