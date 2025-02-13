Продолжается подготовка к переговорам России и Украины об окончании войны. Украинская сторона неоднократно подчеркивала важность гарантий безопасности для страны.

Однако, об этом также неожиданно заявили и в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России не уточнили, каких именно "гарантий безопасности" хотят

Неожиданное и странное заявление сделал приспешник кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков в четверг, 13 февраля.

Он потребовал "гарантий безопасности" для своей страны-террористки в контексте урегулирования войны в Украине.

Говорить об украинском урегулировании невозможно без обсуждения безопасности России,

– цитируют заявление Пескова росСМИ.

Пока непонятно, какие именно "гарантии безопасности" хочет страна-агрессор – Песков решил этого пока не уточнять.

К слову, глава Пентагона Гегсет заявил, что для начала переговоров по Украине России идти на уступки не нужно. Он также добавил, что Трамп ведет переговоры с Путиным "с позиции силы", и кремлевскому главе, а также президенту Зеленскому не стоит ожидать всего, что они хотели изначально.