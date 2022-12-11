Никакого мира: у Путина заявили, что собираются жить с Западом в конфронтации
Россия, оказавшаяся мировым изгоем, планирует сосуществовать с цивилизованными странами в конфронтации. В Кремле плачут, что на Западе "не любят" Россию.
Как пишут российские СМИ, соответствующее циничное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует 24 канал. Он заявил, что отношения России и Запада дошли до стадии конфронтации, и дальше жить придется в этих условиях.
Кстати говоря Кремль снова сменил риторику: говорят, что войну может закончить только Зеленский
В Кремле заявили, что отношения с Западом дошли до конфронтации
Мы не двигаемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации,
– сказал прихвостень Путина.
Песков поплакался, что страны Запада, мол, "не любят и особо не собираются любить Россию", но ей это вроде бы и не нужно.
Кроме того, приспешник Путина повторил пропагандистский нарратив, что якобы невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей российского нападения на Украину.
Что умалчивают в Москве
- Российские политики традиционно во время своих заявлений прибегают к манипуляциям и умалчивают о других фактах. Например, страны Запада стремятся к диалогу с Россией по ряду вопросов, связанных с безопасностью.
- Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Однако Шольц готов к диалогу только после того, как Россия выведет войска из Украины.
- Также говорить с Россией о контроле над ядерным оружием хотят в США. Однако в Кремле, как обиженные дети, избегают разговоров.
- Больше всего о судьбе России беспокоится президент Франции Эммануэль Макрон, который даже стремится добиться так называемых гарантий безопасности для страны-агрессорки после войны.
- На Западе на 10 месяц полномасштабной войны России против Украины все равно пытаются достучаться до Кремля. Однако в Москве никого не хотят слышать и выставляют свои ультиматумы.