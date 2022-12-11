Никакого мира: у Путина заявили, что собираются жить с Западом в конфронтации

Россия, оказавшаяся мировым изгоем, планирует сосуществовать с цивилизованными странами в конфронтации. В Кремле плачут, что на Западе "не любят" Россию.

Как пишут российские СМИ, соответствующее циничное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует 24 канал. Он заявил, что отношения России и Запада дошли до стадии конфронтации, и дальше жить придется в этих условиях.

Кстати говоря Кремль снова сменил риторику: говорят, что войну может закончить только Зеленский

В Кремле заявили, что отношения с Западом дошли до конфронтации

Мы не двигаемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации,

– сказал прихвостень Путина.

Песков поплакался, что страны Запада, мол, "не любят и особо не собираются любить Россию", но ей это вроде бы и не нужно.

Кроме того, приспешник Путина повторил пропагандистский нарратив, что якобы невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей российского нападения на Украину.

Что умалчивают в Москве