Главное – достичь своих целей: у Путина сделали новое циничное заявление о войне в Украине

Российские оккупанты продолжают наступление по всей линии фронта. Тем временем в Кремле дерзко говорят, что окончание войны в Украине зависит не только от Путина.

Готовится третий раунд прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. В Москве подтвердили, что получили приглашение от Киева, передает 24 Канал.

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Готова ли Россия к быстрому окончанию войны?

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандисту Зарубину сказал, что, мол, Россия хочет, чтобы война закончилась быстро, но "не все зависит от нее".

Он цинично уточнил, что для оккупантов главное – достичь своих целей, которые "понятны, очевидны и неизменны".

Фактически пресс-секретарь российского диктатора подтвердил намерение захватчиков и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы уничтожить украинскую государственность.

К слову, он также прокомментировал вероятность встречи Трампа и Путина. Песков заверил, что она состоится. Возможно даже для фиксации определенных значительных договоренностей.

Также Песков рассказал, каким был последний разговор лидеров. Именно после него президент США резко изменил свою риторику – пообещал оружие Украине, а России поставил ультиматум.