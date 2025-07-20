Главное – достичь своих целей: у Путина сделали новое циничное заявление о войне в Украине
- Российские оккупанты продолжают наступление по всей линии фронта.
- Москва заявляет, что окончание войны зависит не только от России.
- Кремль подтверждает, что ему главное – достичь своих целей.
Российские оккупанты продолжают наступление по всей линии фронта. Тем временем в Кремле дерзко говорят, что окончание войны в Украине зависит не только от Путина.
Готовится третий раунд прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. В Москве подтвердили, что получили приглашение от Киева, передает 24 Канал.
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Готова ли Россия к быстрому окончанию войны?
Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандисту Зарубину сказал, что, мол, Россия хочет, чтобы война закончилась быстро, но "не все зависит от нее".
Он цинично уточнил, что для оккупантов главное – достичь своих целей, которые "понятны, очевидны и неизменны".
Фактически пресс-секретарь российского диктатора подтвердил намерение захватчиков и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы уничтожить украинскую государственность.
К слову, он также прокомментировал вероятность встречи Трампа и Путина. Песков заверил, что она состоится. Возможно даже для фиксации определенных значительных договоренностей.
Также Песков рассказал, каким был последний разговор лидеров. Именно после него президент США резко изменил свою риторику – пообещал оружие Украине, а России поставил ультиматум.