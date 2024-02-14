Это уже не "операция" против Украины, – у Путина прогнозируют длительную войну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отличился очередными заявлениями относительно войны в Украине. Как он отметил, агрессия против нашего государства уже давно приобрела другую форму.

По словам Пескова, так называемая "СВО" закончится только тогда, когда все ее цели "будут выполнены". Об этом он заявил российским пропагандистам 14 февраля в Москве.

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Это уже не только "операция" против Украины

Песков в очередной раз повторил российскую байку о "цели СВО". По его словам, так называемая "операция", которая была начата против нашего государства в 2022 году, якобы может длиться дольше, чем планировалось. Однако главные задачи якобы будут выполнены.

Специальная военная операция будет продолжена до того момента, пока все поставленные задачи будут достигнуты,

– заявил Песков.

Он также отметил, что "вмешательство Запада в конфликт" может затянуть этот процесс, но не изменить его ход.

Как отметил кремлевский чиновник, в первую очередь "СВО" было развернуто против Украины. Впрочем, со временем она вроде бы приняла форму войны прежде всего против "коллективного Запада".

Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую касаются конфликта. Да, это может привести к тому, что "операция" будет длиться чуть дольше, но изменить ход вещей не может,

– добавил Песков.

В частности, в Кремле впервые отреагировали на атаку по "Цезарю Куникову". По словам Пескова, Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море. Он пояснил, что причина в том, что это связано с ходом спецоперации.

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