Песни, громкая музыка и кино: как оккупанты развлекаются, блокируя миссию ОБСЕ

В оккупированном Донецке боевики продолжают блокировать международных наблюдателей миссии ОБСЕ. Мониторинговая миссия рассказала, как это происходит и что делают боевики под стенами их отеля.

По наблюдениям членов миссии, на массовое собрание 22 октября пришли около 250 человек днем ​​и около 30 человек ночью.

Тем временем Глава ОБСЕ призвала немедленно разблокировать миссию на Донбассе

Песни и фильмы под отелем

Вечером 21 и ночью 22 октября, по наблюдениям СММ, до 20 мужчин регулярно дежурили вокруг отеля и по меньшей мере двое постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице.

Наблюдатели из окон видели, как "протестующие" пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности ОБСЕ. Они крутили громкую музыку через колонки и смотрели фильмы на переносном экране.

В ОБСЕ также видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице.

Вечером 23 октября наблюдатели видели, как так называемый "мэр" Донецка выступал перед участниками массового сбора напротив отеля, после чего, по наблюдениям СММ, люди мирно разошлись. Наблюдатели также отметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед отелем.

Задержание боевика и блокировка миссии ОБСЕ: главное

13 октября на Донбассе задержали вооруженного русского боевика, который под прикрытием разминирования территории проводил разведку.

Задержанным оказался россиянин Андрей Косяк, он вел обстрелы украинских боевиков и подозревается в убийстве в 2010 году.

Задержание вызвало бурю возмущения у оккупантов. Они пригрозили, что откажутся от минского формата, если боевика не отпустят.

17 октября боевики стали блокировать наблюдателей миссии ОБСЕ в отелях в оккупированном Донецке, днем ​​позже – в Горловке. Применяя шантаж, они заявили, что не отпустят международных наблюдателей, пока Украина не отпустит Косяка.

Между тем миссия ОБСЕ не может нормально выполнять свои функции наблюдения.