Мадьяр победил Орбана на выборах в Венгрии: что ранее он говорил об Украине

На выборах в Венгрии в 2026 году партия "Тиса" победила "Фидес": это дало ей 138 из 199 мест в парламенте. Это означает, что правительство страны возглавит оппозиционер Петер Мадьяр. Его позиция в отношении Украины не такая радикальная, как у Виктора Орбана, и пока остается нечеткой.

В 2024 году Мадьяр посетил Киев, а также передал 40 тысяч евро больнице "Охматдет". Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Наше место в Европе": Мадьяр пообещал наладить отношения с ЕС и НАТО

Что известно о жизни Петера Мадьяра?

Петер Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште. Его отец юрист, а мать была генеральным секретарем Верховного суда Венгрии.

В детстве Мадьяр интересовался политикой. В его комнате даже долгое время висел портрет Виктора Орбана. Учился будущий премьер в престижном берлинском Университете Гумбольдта.

Как Мадьяр относится к Украине?

В 2024 году Петер Мадьяр посетил Киев и почтил память павших военных у стены памяти на стенах Михайловского монастыря. После визита он также осудил Орбана, который летал на встречу к Путину в Москву, назвав его диктатором.

Россия является агрессором, а Украина имеет право защищать свою территорию,

– заявил тогда Петер Мадьяр.



Мадьяр посетил Киев в 2024 году / Скриншот

В Politico отмечали, что новоизбранный премьер может и не помогать Украине, а изменения в политике Венгрии в отношении Киева, вероятно, будут осторожными из-за "непопулярности темы" в стране.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что Мадьяр не имеет радикально противоположных Орбану взглядов. В публичном пространстве Мадьяр никогда особо не поддерживал Украину.

Вероятно, Мадьяр может разблокировать для Украины пакет помощи на 90 миллиардов евро, который ранее заблокировал Виктор Орбан. В интервью для Радио Свобода вице-президент ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко заявила, что несмотря на непонятную позицию, Мадьяр не будет препятствовать финансированию Украины.

Однако Мадьяр также выступил против быстрого членства Украины в Евросоюзе. Он добавил, что сама Венгрия не будет предоставлять Киеву оружия.

Также председатель венгерской общины Киева и области Тибор Томпа в 2024 году говорил с Мадьяром еще перед началом выборов. По его словам, нынешний премьер-министр Венгрии "всегда искал и хотел найти общие интересы между Украиной и Венгрией".

