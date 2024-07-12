Догоняет Орбана: кто может противостоять действующему премьеру на предстоящих выборах в Венгрии

В Киев приехал Петер Мадьяр – венгерский политик и главный оппонент премьера страны. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса", в частности, прокомментировал "миротворческую миссию" Виктора Орбана.

Оппозиционный политик почтил память погибших украинских героев у стены памяти у Михайловского златоверхого монастыря. Также он встретился с директором детской больницы "Охматдет" Владимиром Жовниром. Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа сказал 24 Каналу, что Петер Мадьяр является представителем демократической Венгрии.

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Представляет мощную оппозиционную силу

Мадьяр является реальным оппозиционером, аристократом, за которым будущее Венгрии и украинско-венгерских отношений.

Поддержка Мадьяра сегодня очень мощная на выборах в Европарламент. За два месяца он достиг невероятного результата, набрав 31% голосов избирателей,

– отметил председатель венгерской общины.

Сейчас Мадьяр, по его словам, еще больше "догоняет" Орбана, и если сохранится эта динамика, а он очень активно работает в этом направлении, то до конца года может даже перегнать действующего премьера.

"Большая часть венгерского общества, а это интеллигенция – учителя, преподаватели университетов – фактически полностью Будапешт и крупные города выступают за то, чтобы будущее Венгрии было за Петером Мадьяром и с Европой. А не с невеждой Орбаном, который пропагандирует сегодня кремлевские нарративы", – отметил Тибор Томпа.

Приезд Петера Мадьяра в Киев: коротко