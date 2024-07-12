Опозиційний політик вшанував пам'ять загиблих українських героїв біля стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого монастиря. Також він зустрівся з директором дитячої лікарні "Охматдит" Володимиром Жовніром. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа сказав 24 Каналу, що Петер Мадяр є представником демократичної Угорщини.

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Представляє потужну опозиційну силу

Мадяр є реальним опозиціонером, аристократом, за яким майбутнє Угорщини та українсько-угорських відносин.

Підтримка Мадяра на сьогодні є дуже потужною на виборах до Європарламенту. За два місяці він досяг неймовірного результату, набравши 31% голосів виборців,

– наголосив голова угорської громади.

Зараз Мадяр, за його словами, ще більше "наздоганяє" Орбана, і якщо збережеться ця динаміка, а він дуже активно працює в цьому напрямку, то до кінця року може навіть перегнати чинного прем'єра.

"Велика частина угорського суспільства, а це інтелігенція – вчителі, викладачі університетів – фактично повністю Будапешт і великі міста виступають за те, щоб майбутнє Угорщини було за Петером Мадяром та з Європою. А не з невігласом Орбаном, який пропагує сьогодні кремлівські наративи", – зазначив Тібор Томпа.

Приїзд Петера Мадяра до Києва: коротко