Обойти это венгерские СМИ не смогут: чем важен приезд Сиярто в Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто 29 января прибыл в Ужгород, где встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Это был важный разговор в контексте политики Венгрии по отношению к Украине.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Он отметил об одной важной инициативе, которую не смогут обойти венгерские СМИ.
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Важный шаг
По словам Рейтеровича, очень важной была инициатива во время встречи почтить память погибших украинских воинов, которые являются этническими венграми.
"Во-первых, это проявление уважения со стороны венгерского министра. Во-вторых, об этом скажут в венгерских СМИ и они актуализируют тему войны. Обойти это они не могут и напомнят венграм, что Россия напала на Украину", – пояснил он.
Отметим, после этого венгерский политик призвал к завершению войны. Он подчеркнул, что на поле боя становится все больше погибших и "мы не должны позволить погибнуть еще большему количеству людей".
Результаты встречи
Во время встречи одним из ключевых стал вопрос о правах национальных меньшинств. Обе стороны выступили за его урегулирование. Венгрия предоставила свой список, который содержит 11 пунктов, требующих разъяснения. В дальнейшем будет создана рабочая группа, которая будет работать в течение 10 дней под руководством МИД обеих стран.
То есть срок окончания работы этой группы истекает после 1 февраля, когда в ЕС будут выделять деньги. Поэтому я считаю, что средства будут. ЕС может оперативно решить вопрос не только с 50 миллиардами евро, но и с дополнительными 20 военной поддержкой, которые будут распределяться в течение следующих лет. И не удивлюсь, что Орбан не только пойдет кофе пить, но и проголосует "за", –
отметил политолог.
Он добавил, позиция Венгрии по отношению к национальным меньшинствам – попытка одержать условную "победу" для потенциальных избирателей. Мол, власть должна показать своему народу, что что-то отстояла.
О чем говорили на встрече с Сиярто: основное
- Стороны обсудили вероятную встречу Владимира Зеленского и Виктора Орбана, о которой говорилось уже давно. По словам Ермака, конкретную дату не обсуждали, но Украина и Венгрия выразили заинтересованность. Состояться она может в ближайшее время.
- Сиярто избежал четкого ответа по разблокированию 50 миллиардов евро военной помощи от ЕС для Украины. Он не уточнил, готова ли Венгрия изменить свою позицию.
- Венгрия не будет помогать Украине с оружием по-прежнему, как и делала это раньше. В то же время гуманитарное направление страна готова в дальнейшем поддерживать.